Сотрудники Госавтоинспекции в Одинцовском округе провели традиционную акцию «Внимание — дети!». Сотрудники полиции приехали в коттеджные поселки и садовые некоммерческие товарищества, чтобы рассказать детям основные правила дорожного движения, а также освежить в памяти знания родителей.
Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделили правилам управления средствами индивидуальной мобильности, а именно - велосипедам и самокатам. Дети также рассказали, для чего на одежде необходимо носить световозвращающие элементы - такие аксессуары полицейские вручили всем, кто прослушал лекцию. Кроме того, детям и родителям раздали брошюры со всей необходимой информацией о правилах дорожного движения.
Подобные акции в Одинцовском округе проходят на регулярной основе.