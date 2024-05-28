Госавтоинспекция Одинцова провела акцию «Внимание — дети!»

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сотрудники Госавтоинспекции в Одинцовском округе провели традиционную акцию «Внимание — дети!». Сотрудники полиции приехали в коттеджные поселки и садовые некоммерческие товарищества, чтобы рассказать детям основные правила дорожного движения, а также освежить в памяти знания родителей.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделили правилам управления средствами индивидуальной мобильности, а именно - велосипедам и самокатам. Дети также рассказали, для чего на одежде необходимо носить световозвращающие элементы - такие аксессуары полицейские вручили всем, кто прослушал лекцию. Кроме того, детям и родителям раздали брошюры со всей необходимой информацией о правилах дорожного движения.

Подобные акции в Одинцовском округе проходят на регулярной основе.

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