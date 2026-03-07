Госавтоинспекция Лобни поздравила женщин с праздником

В Лобне сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Цветы для автоледи». Они останавливали автомобили и вручали женщинам-водителям букеты тюльпанов.

Инспекторы прятали букеты за спиной, чтобы до последнего не выдавать причину остановки. Женщины, которых остановили в предпраздничный день, восприняли поздравления с улыбкой и благодарностью. Они отметили, что все водительские документы у них в порядке.

Вместе с цветами женщины получали открытки с поздравлением. На открытке изображена выходящая из машины автоледи, цветы и символика праздника. Дизайн и текст пожелания разработали в Госавтоинспекции Лобни.