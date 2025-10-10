Госавтоинспекция Балашихи провела урок по ПДД для футболистов

В Балашихе в рамках социального раунда «Засветись!» сотрудники Госавтоинспекции провели познавательное мероприятие для юных футболистов спортивной школы «Орион». Основная цель встречи — напомнить ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения и повысить безопасность пешеходов, особенно в темное время суток.

Автоинспекторы рассказали участникам о правильном переходе проезжей части, правилах поведения во внутридворовых территориях и необходимости использования световозвращающих элементов для повышения видимости на дороге. Особый интерес у ребят вызвала демонстрация патрульного автомобиля, в ходе которой представитель ДПС показал работу специальных звуковых и световых устройств служебного транспорта.

В завершение мероприятия каждый участник получил тематические памятки с основными правилами безопасности, а также световозвращающие браслеты и брелоки, которые значительно повышают заметность пешеходов в условиях ограниченной видимости.

Социальный раунд «Засветись!» реализуется Госавтоинспекцией Московской области при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерства образования, Министерства информации и молодежной политики Московской области, а также региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения». Комплекс профилактических и просветительских мероприятий направлен на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в темное время суток и формирование ответственного поведения на дороге среди подрастающего поколения.