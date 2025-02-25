Госавтоинспекторы в Одинцове провели акцию по безопасности дорожного движения

Социальный рейд по безопасности дорожного движения «Маленький пассажир — большая ответственность!» прошел в Одинцовском городском округе. Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с инспекторами ГАИ по Московской области напомнили посетителям торговых центров о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях.
Автоинспекторы рассказывали собеседникам о важности соблюдения скоростного режима и отказа от опасных маневров на дороге, особенно, когда в автомобиле находится несовершеннолетний пассажир.
Основной акцент сделали на необходимости обязательного использования детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних. Только правильно подобранное и установленное автокресло позволит сохранить жизнь ребенка и снизить вероятность получения травмы при резком торможении или дорожно-транспортном происшествии.
Также дорожные полицейские вручали посетителям торговых центров информационные брошюры и световозвращающие аксессуары.
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