Госавтоинспекторы в Одинцове провели акцию по безопасности дорожного движения

Социальный рейд по безопасности дорожного движения «Маленький пассажир — большая ответственность!» прошел в Одинцовском городском округе. Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с инспекторами ГАИ по Московской области напомнили посетителям торговых центров о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях.

Автоинспекторы рассказывали собеседникам о важности соблюдения скоростного режима и отказа от опасных маневров на дороге, особенно, когда в автомобиле находится несовершеннолетний пассажир.

Основной акцент сделали на необходимости обязательного использования детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних. Только правильно подобранное и установленное автокресло позволит сохранить жизнь ребенка и снизить вероятность получения травмы при резком торможении или дорожно-транспортном происшествии.

Также дорожные полицейские вручали посетителям торговых центров информационные брошюры и световозвращающие аксессуары.