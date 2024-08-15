Госавтоинспекторы в Одинцове напомнили жителям о безопасности во дворах

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Автоинспекторы Одинцовского округа рассказали жителям многоквартирных домов о важности сохранения бдительности во дворах. Профилактические беседы прошли на игровых площадках крупных жилых комплексов и в садовых некоммерческих товариществах.

Особое внимание уделили основным правилам дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. Также профилактические беседы провели с жителями садовых некоммерческих товариществ и коттеджных поселков. Участникам встречи рассказали о самых распространенных ошибках, которые создают аварийные ситуации на дороге, и о том, как их избежать.

Всем собеседникам госавтоинспекторы вручили информационные буклеты. Юным слушателям подарили световозвращающие аксессуары.

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