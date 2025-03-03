Госавтоинспекторы провели занятия с учениками гимназии № 13 в Одинцове

Обучающее профилактическое мероприятие по правилам дорожного движения прошло в Одинцовской гимназии № 13. Его организовали сотрудники местной Госавтоинспекции совместно с «Союзом БДД» и юными инспекторами движения.

Сотрудники Госавтоинспекции провели итоговое занятие, где вместе с детьми обсудили ключевые моменты правил дорожного движения. Они объяснили различия между транспортными и пешеходными светофорами, ознакомили участников с основными дорожными знаками и акцентировали внимание на важности применения светоотражающих элементов для безопасности на улице.

Школьники проверили свои знания о правильном и безопасном поведении на дорогах, участвовали в соревнованиях и эстафетах и отгадывали загадки в игре с Бабой Ягой.Каждый ребенок был приятно удивлен, получив в подарок светоотражающий браслет, который будет напоминать им о важности соблюдения правил.

Как показала практика, обучение правилам дорожного движения в игровой форме оказалось не только интересным, но и эффективным.