Госавтоинспекторы провели профилактические беседы в автосалонах Одинцова

Мероприятие «Засветись» для персонала и посетителей автосалонов провели автоинспекторы из Одинцова. Они акцентировали внимание на ключевой проблеме, связанной с недостаточной видимостью пешеходов на проезжей части в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Собеседникам разъяснили, что использование световозвращающих элементов является эффективным средством повышения безопасности для всех категорий участников дорожного движения.

Кроме того, полицейские напомнили потенциальным автовладельцам о необходимости использования световозвращающих жилетов при вынужденной остановке транспортного средства вне населенных пунктов. Также всем участникам вручили тематические памятки и световозвращающие ленты.

Отметим, что использование светоотражателей увеличивает видимость пешехода на дороге до 150-400 метров, а при включенном дальнем свете фар — до 400 метров.