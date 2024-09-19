Госавтоинспекторы провели практический урок для детей в Истре

В Истре состоялось мероприятие «Дорожные ловушки», организованное сотрудниками ГАИ для школьников. В обновленном автогородке парка «Фабричный» детям предложили смоделированные дорожные ситуации, в которых они должны были найти правильное решение.

К началу нового учебного года автогородок обновили. В нем освежили дорожную разметку и установили 36 новых дорожных знаков. Теперь это пространство идеально подходит для отработки практических навыков безопасного поведения на дороге.

Во время занятия дети научились правильно переходить проезжую часть и получили информационные памятки с важными правилами дорожного движения.

Как отметили организаторы, такие мероприятия помогают юным участникам дорожного движения лучше ориентироваться в реальных условиях и повышают их безопасность на дороге.

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