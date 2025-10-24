Госавтоинспекторы провели мастер-класс для будущих мам в Балашихе

В преддверии важного этапа в жизни каждой женщины — материнства — сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» организовали и провели познавательный мастер-класс для будущих мам, проходящих подготовку в Московском областном перинатальном центре. Главной темой встречи стала безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

Инспекторы подробно рассказали о том, насколько важно с первых дней жизни ребенка обеспечить правильную и надежную перевозку в транспортном средстве. Во время занятия мамам продемонстрировали, как выбрать подходящее автокресло в зависимости от возраста и веса малыша, а также обучили правильной установке и закреплению ребенка в нем.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделили важным деталям, влияющим на безопасность: положению ремней безопасности, углу наклона кресла и распространенным ошибкам, которые зачастую допускают родители. Такая практика помогает избежать типичных рисков и повысить уровень защиты детей в дороге.

Будущие мамы получили возможность задать интересующие вопросы и на практике освоить все нюансы использования автокресел. Подобный формат взаимодействия позволяет не только повысить осведомленность, но и сформировать правильные привычки с самого начала.

В завершение мероприятия всем участницам вручили памятки с основными правилами безопасной перевозки детей, а также фликеры — световозвращающие элементы, которые можно крепить на одежду и коляску. Эти небольшие, но важные аксессуары помогут повысить видимость на дороге во время прогулок, особенно в темное время суток.