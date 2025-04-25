Госавтоинспекторы напомнили детям в Одинцове правила поведения на дороге

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцова вместе с волонтерами организовали профилактические мероприятия на детских игровых площадках. Они напомнили малышам и их родителям правила дорожного движения.

Это событие проходило в рамках социального проекта «Безопасная мобильность». Сотрудники Госавтоинспекции провели познавательные беседы в малышами, они обсуждали с ними и их родителями различные дорожные ситуации, с которыми могут столкнуться как пешеходы, так и велосипедисты. Особое внимание уделили правилам дорожного движения при катании на велосипедах и безопасному использованию средств индивидуальной мобильности.

Кроме того, автоинспекторы акцентировали внимание участников на важности использования светоотражающих элементов на одежде. Они значительно повышают видимость человека на дороге, особенно в темное время суток или при плохих погодных условиях. Взрослым вручили информационные брошюры, содержащие основные правила дорожного движения и советы по безопасности, а детям — яркие светоотражающие аксессуары.