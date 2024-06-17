Госавтоинспекторы из Одинцова провели социальную акцию «Некуда спешить»

Автоинспекторы напомнили посетителям о соблюдении скоростного режима и рекомендовали отказаться от опасных маневров на дороге. Также акцентировали внимание участников акции на недопустимость нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости. Еще инспекторы раздали листовки и напомнили о том, что, выбрав скоростной режим, нужно постоянно контролировать его соблюдение.

В Московской области в дорожной отрасли трудятся 4,3 тысячи человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День работников дорожного хозяйства поблагодарил специалистов за добросовестную работу и профессионализм.

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