Госавтоинспекторы из Одинцова провели социальную акцию «Некуда спешить»
Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактические беседы с посетителями в регистрационно-экзаменационном отделе. Акция прошла в рамках социального раунда «Некуда спешить».
Автоинспекторы напомнили посетителям о соблюдении скоростного режима и рекомендовали отказаться от опасных маневров на дороге. Также акцентировали внимание участников акции на недопустимость нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости. Еще инспекторы раздали листовки и напомнили о том, что, выбрав скоростной режим, нужно постоянно контролировать его соблюдение.
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