Госавтоинспекторы из Одинцова провели для детей игру «Безопасность в пути»

Вместе с отрядом юных инспекторов дорожные полицейские в Одинцове организовали для учеников младших классов интерактивную викторину. Участникам также напомнили основные правила поведения на дорогах.

Специалисты акцентировали внимание на том, что переходить проезжую часть следует только в специально отведенных местах, а также напомнили о необходимости использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток и при плохой видимости.

После вводной части детей разделили на команды и приступили к выполнению различных заданий, таких как «Дорожные ловушки», «Ребусы по ПДД» и «Дорожные знаки».

Участникам нужно было не только показать свои знания правил дорожного движения, но и проявить сообразительность, логику, креативность и умение работать в команде. Некоторые вопросы оказались повышенного уровня сложности, однако все команды смогли успешно справиться с поставленными задачами.

В завершение мероприятия автоинспекторы вручили участникам информационные брошюры с рекомендациями по безопасному поведению на дороге и световозвращающие ленты. Ребята, в свою очередь, пообещали соблюдать правила дорожного движения.