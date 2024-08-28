Госавтоинспекторы из Мытищ обеспечат безопасность на линейках 2 сентября

Более 40 образовательных учреждений городского округа Мытищи примут детей в новом учебном году. Безопасность на школьных линейках в День знаний обеспечат сотрудники Госавтоинспекции и патрульно-постовых служб.

Подготовку образовательных заведений к новому учебному году обсудили на городском оперативном совещании. Сегодня в Мытищах работает восемь негосударственных дошкольных учреждений, 22 образовательных комплекса, 11 негосударственных школ, а также детско-юношеский центр «Галактика».

Сотрудники Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы организуют безопасность на торжественных линейках 2 сентября. Контрольные проверки учреждений и территорий проведут накануне праздника. В День знаний школьники и преподаватели традиционно поднимут флаг и исполнят гимн Российской Федерации. А для учеников начальных классов подготовили сюрприз. Детей ждет мороженое от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Стартует учебный год с тематического классного часа «Крепкая семья — сила России».

Отметим, в этом году 30 первоклассников из семей участников спецоперации и 38 — из малообеспеченных семей получили рюкзаки с комплектом школьных принадлежностей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».