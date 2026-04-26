«Горжусь нашими ребятами»: Воробьев поздравил школьников с победами на трех олимпиадах

Ученики школ Московской области завоевали золотые медали трех международных олимпиад: по химии, биологии и информатике. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Он подчеркнул, что гордится талантливыми школьниками.

Первое место на международной олимпиаде по химии занял ученик Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского Михаил Туров. Он оказался лучшим из 200 участников, приехавших из 37 стран.

С золотой медалью вернулся ученик Физтех-лицея имени Капицы Никита Мурзаков с международной олимпиады по биологии имени Авиценны, которая прошла в Узбекистане. За победу с ним боролись 90 сверстников из 12 стран.

Восьмиклассник из Королевского лицея Николай Кондратенко занял первое место в младшей лиге на XVII Международном турнире по информатике в Болгарии, где обошел 154 школьника из 13 государств.

«Горжусь нашими ребятами. Такие победы — результат их упорства, таланта и, конечно, поддержки учителей», — заявил губернатор Московской области.

Принимавшая участие в международной олимпиаде по биологии имени Авиценны в Узбекистане сборная российских школьников завоевала четыре золотые медали, а один из участников стал абсолютным чемпионом, получив высокие баллы за теорию и практику.

В состав команды вошли три ученика московской общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства и школьник из подмосковного Физтех-лицея имени Капицы.