«Горжусь нашими ребятами»: Воробьев поздравил школьников с победами на трех олимпиадах
Ученики школ Московской области завоевали золотые медали трех международных олимпиад: по химии, биологии и информатике. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что гордится талантливыми школьниками.
Первое место на международной олимпиаде по химии занял ученик Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского Михаил Туров. Он оказался лучшим из 200 участников, приехавших из 37 стран.
С золотой медалью вернулся ученик Физтех-лицея имени Капицы Никита Мурзаков с международной олимпиады по биологии имени Авиценны, которая прошла в Узбекистане. За победу с ним боролись 90 сверстников из 12 стран.
Восьмиклассник из Королевского лицея Николай Кондратенко занял первое место в младшей лиге на XVII Международном турнире по информатике в Болгарии, где обошел 154 школьника из 13 государств.
«Горжусь нашими ребятами. Такие победы — результат их упорства, таланта и, конечно, поддержки учителей», — заявил губернатор Московской области.
Принимавшая участие в международной олимпиаде по биологии имени Авиценны в Узбекистане сборная российских школьников завоевала четыре золотые медали, а один из участников стал абсолютным чемпионом, получив высокие баллы за теорию и практику.
В состав команды вошли три ученика московской общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства и школьник из подмосковного Физтех-лицея имени Капицы.