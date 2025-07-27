Городской турнир по настольному теннису прошел в Жуковском

В городском парке Жуковского состоялся очередной любительский турнир по настольному теннису, который стал ярким событием для местных поклонников спорта. Мероприятие объединило 16 участников, готовых побороться за призовые места.

Соревнования проходили в дружеской атмосфере, участники продемонстрировали отличные навыки и спортивный дух. После напряженных игр призовую тройку составили Егор Артемьев, Петр Ванюшкин и Николай Заморышев. Всех участников наградили грамотами.

Отметим, что турнир провели при поддержке администрации городского округа Жуковский. Мероприятие организовали в рамках программы по развитию настольного тенниса в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.