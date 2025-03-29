Городской субботник проведут в Химках 29 марта

Жители Химок 29 марта в 10:00 смогут принять участие в весеннем субботнике и помочь в уборке городских территорий. Основные работы пройдут в Старых Химках и Левобережном.

На городской субботник выйдут не только жители, но и представители градообразующих предприятий и организаций. Добровольцы займутся очисткой зеленых зон и прогулочных пространств.

Уборка пройдет по четырем локациям. В Старых Химках наведут порядок вдоль домов № 14–20 по улице Кирова, от трассы М-11 до дома № 24 на Ленинском проспекте вдоль канала имени Москвы, вблизи дома № 23 по улице Мичурина. В микрорайоне Левобережный уборка пройдет у дома № 12 на улице Нахимова.

Для участников субботника подготовят необходимый инвентарь: перчатки, мешки, грабли и лопаты. Присоединиться к уборке могут все желающие.

Напомним, что глава Химок Елена Землякова уже дала старт серии субботников. На первой уборке привели в порядок Барашкинский пруд, улицы Ленинградскую и Репина, а также Коммунальный проезд. Участники очистили территории от мусора, сухих веток и листвы.