Городской субботник пройдет в Жуковском 20 сентября

Глава городского округа Андроник Пак пригласил жителей принять участие в мероприятии. Субботник состоится в лесу у платформы «Отдых».

Желающих принять участие в уборке будут ждать у входа в лес со стороны платформы «Отдых». Начало мероприятия — в 11.00. Весь необходимый инвентарь горожанам выдадут на месте

Кроме того, 19 сентября в Жуковском пройдет акция «Вода России», в которой также могут принять участие все желающие. Будет проводиться уборка от мусора береговой линии реки Быковка. Сбор участников состоится в 15:00 у кафе «Речка» на набережной по улице Федотова.

Напомним, всероссийская акция «Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Она проводится с 2014 года и способствует повышению экологической грамотности среди населения страны.