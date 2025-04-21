Городской субботник пройдет в Кузьминском лесопарке в Котельниках 26 апреля

В Кузьминском лесопарке 26 апреля пройдет мероприятие «Парковая атлетика». Гости примут участие в разминке «Зарядись энергией», мастер-классе по скандинавской ходьбе «Весенние тропы», общегородском субботнике и увидят концерт «Зеленая весна».

В этот день для всех будет работать самоварная станция. Субботник и традиционный забег бегового сообщества «5 верст Котельники Кузьминский» стартуют в 9:00.

В течение недели в Кузьминском лесопарке пройдут и другие развлечения. Например, 22 и 24 апреля жители старшего поколения позанимаются скандинавской ходьбой, а 23 апреля любители активного образа жизни поучаствуют в тренировке по бегу и общефизической подготовке.