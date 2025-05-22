Городской прокурор провел выезд на стройку больницы в Балашихе

Городской прокурор Дмитрий Девятко вместе с замглавы округа и сотрудниками Главгосстройнадзора выехал на стройку многопрофильной клиники в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там Девятко проверил ход строительства, качество и темпы выполнения работ.

Напомним, что сдачу объекта в срок контролирует прокуратура округа.

Ранее 360.ru писал, что капитальный ремонт балашихинской школы № 32 завершат к сентябрю 2025 года. Сейчас обновления ведутся в гимназии № 1 имени Алексея Баландина, в детских садах на улице Маяковского и в микрорайоне Железнодорожный.