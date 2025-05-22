Капитальный ремонт школы № 32 завершат в Балашихе к сентябрю 2025 года

Площадь объекта на улице Крупской составляет более девяти тысяч квадратных метров. Сейчас здесь трудятся 60 человек.

Уже выполнили демонтажные работы, а также работы по системе горячего и холодного водоснабжения. Помимо этого, строительная бригада приступила к монтажу электрики, окон, подсистемы вентилируемого фасада, утеплителя, системы канализации, отопления, шпаклевке стен, монтажу плитки фасада, а также к погрузке и вывозу мусора.

Завершить капитальный ремонт, а также сделать благоустройство и организовать спортивное ядро планируют к 1 сентября 2025 года.

В Балашихе в настоящий момент также ведется капитальный ремонт и в других образовательных учреждениях: в гимназии № 1 имени Алексея Баландина, в детском саду на улице Маяковского, а также в детском саду в микрорайоне Железнодорожный на Советской улице.