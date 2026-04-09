Городской парк начали готовить к летнему сезону в Раменском

Всего на территории парка 24 аттракциона: «Ракушки», «Орбита», «Летающая тарелка», «Автодром», «Цепная карусель» — все они давно полюбились местным жителям и гостям города. Карусели уже провели по требованиям безопасности, устранили мелкие неисправности, скоро обновят их внешний вид.

Запустят аттракционы, по предварительным данным, 18–19 апреля, но все же точная дата будет зависеть от погодных условий.1 мая состоится полномасштабное открытие летнего сезона с мастер-классами и концертной программой.

Летний сезон в Раменском парке будет наполнен масштабными мероприятиями, к которым сотрудники Раменского парка будут готовится заранее. Одно из таких — День Гжели. Большой праздник в поддержку народного промысла и культурного кода всей России состоится 20 июня.