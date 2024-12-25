Городской округ Мытищи попал в топ-5 лучших муниципалитетов Подмосковья

Итоги года по приоритетным направлениям работы подвели на Высшем совете Московской области. На нем озвучили рейтинги муниципалитетов по разным критериям оценки. Мытищи заняли четвертое место в общем топе.

Мероприятие прошло под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. В топ лучших округов попали Мытищи.

«Этот показатель демонстрирует правильность выбранного направления движения. 2022 год мы завершали на 19 месте, в 2023 году вошли в топ-10, а сегодня мы приблизились к вершине рейтинга. Такой показатель стал возможен благодаря слаженной командной работе администрации, жителей, а главное при поддержке губернатора Московской области и правительства региона», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Также глава муниципалитета поблагодарила губернатора за доверие и высокую оценку и пообещала не останавливаться на достигнутом.