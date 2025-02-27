Городской этап всероссийских соревнований по теннису прошел в Балашихе

Завершился финальный этап муниципального турнира всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» по настольному теннису среди юношей и девушек 2008-2009 и 2010–2011 годов рождения. Турнир организовали для школьных спортивных клубов образовательных учреждений Балашихи.

Соревнования прошли на базе отделения настольного тенниса Универсального спорткомплекса «Метеор» имени Елены Донской и собрали участников из 32 теннисных команд.

В категории девушек 2008–2009 годов рождения первое место заняли представительницы школы № 16, второе место заняла команда из гимназии № 2, а третье место поделили команды из гимназии № 1 и школы № 4.

Среди девушек 2010–2011 годов рождения чемпионками стали теннисистки из гимназии № 2, на втором месте оказалась команда учеников гимназии № 11, а третье место разделили учащиеся гимназии № 3 и школы № 12.

В категории юношей старшего возраста победу одержали ребята из школы № 3, второе место заняли спортсмены из гимназии № 11, а третье место поделили воспитанники Балашихинского лицея и школы № 30.

Среди юношей младшего возраста первенствовали спортсмены из школы № 26, которые в финальной игре одержали победу над командой из Балашихинского лицея. Третье место разделили ученики школы № 7 и школы № 16.

В апреле 2025 года в Балашихе состоятся соревнования по плаванию, которые также войдут в программу муниципальных этапов всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» среди образовательных учреждений округа.