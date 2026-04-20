Городской этап летнего фестиваля ГТО прошел в Люберцах

Муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Люберцы прошел 17 апреля на стадионе «Урожай» поселка Томилино. В нем приняли участие 112 человек, фестиваль посвятили 95-летию ВФСК ГТО.

Руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров сообщил, что муниципальный этап получился очень массовым, и поблагодарил всех, кто принял участие в выполнении норм комплекса. Он отметил, что сегодня это сделали свыше 110 человек из 14 общеобразовательных учреждений округа.

Лучшей командой стала гимназия № 16 «Интерес», на втором месте — гимназия № 46, на третьем — гимназия № 5. Евгений Петров добавил, что 13 мая пройдет региональный этап фестиваля ВФСК ГТО на стадионе «Орбита» в Дзержинском.

Следующий прием норм комплекса пройдет на стадионе «Урожай» поселка Томилино 22 апреля.