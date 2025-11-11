Городской дворец культуры в Красноармейске отметил 85-летие

Концерт к юбилею культурного учреждения организовали в Пушкинском. Для посетителей также провели несколько выставок.

Участниками концерта стали около 200 артистов. Они представили вокальные, танцевальные и театральные номера.

В фойе Дворца культуры работали тематические зоны, прошли выставка архивных фотографий и костюмов, в которых выступали коллективы разных лет.

Изначально учреждение возникло на базе фабричного клуба имени Василия Строгалина. Сегодня здесь работают 97 клубных формирований, в них занимаются около 1600 участников.

За последние три года воспитанники учреждения завоевали более 900 наград на международных, всероссийских и областных конкурсах.

«Красноармейский городской Дворец культуры сегодня — это не просто учреждение, а живой организм, где рождаются таланты, крепнет творческое сообщество и создаются культурные традиции, прославляющие город на самых высоких уровнях. Праздник к юбилею стал не только данью уважения прошлому, но и вдохновляющим стартом для будущих свершений», — отметили в пресс-службе городского округа Пушкинский.