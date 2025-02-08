Городское родительское собрание на тему безопасности детей прошло в Мытищах

На встрече с родителями собрались представители администрации городского округа Мытищи, специалисты управления образования, сотрудники полиции и пожарной службы, а также психологи. Начальник управления территориальной безопасности Светлана Фильченкова выступила перед собравшимися, огласив статистику по происшествиям с участием детей и подростков.

На встрече затронули тему информационной безопасности и общения в соцсетях. Растет число случаев вовлечения детей в экстремистскую и террористическую деятельность. Сотрудники полиции рассказали присутствующим, как обещания «быстрых денег» могут обернуться сроком заключения: уголовная ответственность в некоторых случаях наступает уже с 14 лет.

Родители на мероприятии узнали и о том, как распознать суицидальные настроения у ребенка. Присутствующий на встрече психолог назвала признаки опасного поведения и рассказала, как взрослым вести себя в такой ситуации.

Подняли на встрече и тему профилактики пожарной безопасности, несчастных случаев на воде.

«Главный вывод, который мы сделали — у нас давно не проводили таких системных мероприятий и не вели откровенных разговоров. Запрос у родителей очень большой. В течение февраля вместе со школами будем выявлять проблемы, а уже в марте проводить встречи по запросам локально, где это необходимо», — подвела итоги общегородского собрания Светлана Фильченкова.

Напомним, что с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав можно связаться по телефону 8 (495) 586-11-09, телефон горячей линии «Ребенок в опасности» 8 (985) 858-38-77, общероссийский телефон доверия для детей, подростков и родителей 8 (800) 200-01-22, позвонить в Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Мытищинский» можно по номерам 8 (495) 582-01-12 и 8 (985) 613-48-11, а наркологическое диспансерное отделение для подростков доступно по телефону 8 (495) 582-67-82.