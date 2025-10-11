Городское первенство по самбо прошло в Мытищах

В Мытищах прошло городское первенство по самбо в рамках проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия». В нем приняли участие более 150 спортсменов из Москвы и Московской области.

За призовые места боролись спортсмены разных возрастных и весовых категорий. Для многих это был первый опыт выступления. Ребята продемонстрировали свои навыки и поработали над ошибками.

«Многие ребята вышли на ковер впервые в таком соревновании, и для них это отличный старт. Мы видим их огромный потенциал и будем поддерживать их дальнейшее развитие», — сказал местный координатор проекта, член политического совета партии «Единая Россия» Владимир Акимов.

Мероприятие объединило молодежь и поспособствовало их развитию.

«Такие соревнования позволяют нашим ребятам почувствовать себя частью спортивной семьи и мотивируют к дальнейшим достижениям. Мы будем и дальше развивать этот спорт и поддерживать наших юных чемпионов», — сказал заслуженный тренер России, член партии «Единая Россия» Юрий Гончаров.