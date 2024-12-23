Открытое городское первенство по художественной гимнастике прошло в Мытищах. В нем приняли участие спортсменки из Яхромы, Балашихи, Можайска, Реутова и Ростовской области.

Первенство «Снежинки — 2024» прошло в спортивном комплексе «Строитель». Соревнования являются ежегодными и собирают гимнасток из подмосковных спортивных школ. В этом году приняли участие более 150 человек. Они выступили в групповых упражнениях и личной программе от младших юношеских разрядов до мастеров спорта и показали свое мастерство.

Такие турниры играют важную роль в популяризации этого красивого и изящного вида спорта, привлекая внимание широкой аудитории и вдохновляя новые поколения заниматься гимнастикой.