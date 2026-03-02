Городские соревнования по хоккею и фигурному катанию прошли в Волоколамске

В последний день зимы стадион «Текстильщик» стал центром притяжения для десятков жителей Волоколамского округа — здесь состоялся масштабный спортивный праздник «Волоколамская зима». Программа объединила хоккейные баталии, лыжные гонки, изящество фигурного катания и традиционные русские забавы.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился первый заместитель главы Волоколамского муниципального округа Сергей Шорников. Он отметил важность сохранения преемственности поколений в спорте и пожелал атлетам честной борьбы.

Спортивный праздник открыло выступление юных фигуристок из спортшколы «Гвардия». Затем на льду развернулись хоккейные турниры, а на лыжне — гонки, главным событием которых стало вручение переходящего кубка.

Символичным моментом праздника стало награждение победителя лыжных гонок в общем зачете соревнований. Им стала команда «Сычи I». Триумфатору вручили переходящий кубок, учрежденный в 2014 году прославленным земляком, почетным гражданином Волоколамского района Василием Ерошиным. Этот трофей, завоеванный мастером спорта и участником Олимпийских игр 1956 года еще в 1955 году на Первенстве вооруженных сил СССР, является настоящей реликвией волоколамского спорта.

Для детей и взрослых сотрудники ДК «Текстильщик» подготовили программу «Русские зимние забавы» с традиционными играми и развлечениями.

Праздник завершился торжественными церемониями награждения победителей, катанием на тюбингах и, конечно, горячим чаем с булочками, которые согревали гостей в зимний день.