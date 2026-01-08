Городские службы Коломны перевели на усиленный режим для уборки снега

Специалисты в усиленном режиме расчищают дороги после мощных снегопадов в Коломне. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава городского округа Александр Гречищев.

Он отметил, что синоптики прогнозируют продолжение снегопада в ближайшие два дня, а также сильный ветер, метель и гололедицу. Гречищев призвал по возможности отложить поездки на машине.

По его словам, дорожные и коммунальные службы расчищают дороги по установленным приоритетам. Первыми убираются опасные участки, а также трассы с высокой интенсивностью движения и автобусные маршруты. Также приоритетными являются городские дороги и те, что располагаются внутри населенных пунктов.

«Особенно важно обеспечить проезд общественного транспорта и машин экстренных и городских служб — скорых, пожарных, МЧС, полиции, мусоровозов», — подчеркнул Гречищев.

Ранее для уборки снега в Домодедове подготовили более 100 единиц техники. Профильные службы работают в усиленном режиме, чтобы оперативно устранить последствия снегопада.