На уборку снега в Домодедове выйдут более 100 единиц техники

Профильные службы приготовились к работе в усиленном режиме на фоне мощных снегопадов. Об этом в своем телеграм-канале заявила глава городского округа Евгения Хрусталева.

Она напомнила, что 8 и 9 января синоптики прогнозируют в Подмосковье метель, сильный ветер и гололедицу.

В связи с мощным снегопадом расчистка дорог в Домодедове будет вестись в круглосуточном режиме. Для устранения последствий непогоды выйдут более 100 единиц техники и около 410 человек.

«Важно понимать, что одномоментно убрать весь снег на всей территории округа невозможно», — отметила Хрусталева.

Она добавила, что расчистку будут проводить поэтапно. В первую очередь будут убирать основные дороги, подъезды, подходы к социальным объектам, остановкам. После этого начнут расчищать внутриквартальные проезды и дороги более низких категорий.

Глава округа призвала быть водителей и пешеходов осторожными, так как из-за сложных погодных условий растет риск ДТП и травм. Автомобилистам она рекомендовала воздержаться от долгих поездок, а также соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД.

«Пешеходам важно аккуратно передвигаться по улицам, выбирать безопасные маршруты, внимательно смотреть под ноги», — уточнила Хрусталева.

Ранее на усиленный режим работы перешли городские службы Зеленограда. Специалисты собираются каждые несколько часов проводить сплошное механизированное прометание и противоледную обработку.