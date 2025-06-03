Городские парки в Воскресенске подготовили к летнему сезону

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин провел оперативное совещание. В ходе мероприятия вместе с руководителями структурных подразделений администрации обсудили подготовку парков в летнему сезону.

Готовность городских парков к лету — одна из тем, которую обсудили на ВКС с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Две основные парковые зоны округа — парк усадьбы Кривякино и парк культуры и отдыха „Москворецкий“ — полностью готовы к приему посетителей, гостей и, конечно же, детей в период школьных каникул. Территории убраны, благоустроены, штат обслуживающего персонала полностью укомплектован, оснащен необходимым специнвентарем и уборочной техникой. Парки готовы украсить летний досуг жителей активностями на любой вкус», — отметил Алексей Малкин.

Во время совещания также обсудили подготовку к празднованию Дня России и Дней городов Воскресенск и Белоозерский. Для жителей организуют более 75 мероприятий с соблюдением мер безопасности.

Также затронули темы стандартов для организаций по содержанию территорий округа и внедрению в работу электронных приложений «ЯндексГород», что позволит оптимизировать работы по благоустройству общественных пространств.