Городская универсиада по шахматам и шашкам прошла в Подольске

В Подольске определили лучшие команды на универсиаде по шашкам и шахматам. В соревновании приняли участие более 100 студентов учреждений средне-профессионального и высшего образования.

Состязания прошли в пресс-центре Спортивного комплекса «Труд» в рамках ежегодной универсиады студентов учреждений средне-профессионального и высшего образования. За победу боролись девять команд по шашкам и 10 — по шахматам. Соревнования проводились по швейцарской системе зачета по пять туров. Каждому участнику давалось 10 минут общего времени игры за 1 тур.

В турнире по шашкам приняли участие смешанные команды колледжа «Московия», Многопрофильного колледжа № 1, Подольского колледжа ОП-2, Подольского социально-спортивного колледжа, Российского государственного университета туризма и сервиса, колледжа «Синергия», Технико-экономического колледжа, Московского областного современного колледжа и Московского областного колледжа информации и технологий.

Первое место заняла команда из «Московии», второе — Многопрофильный колледж № 1, а третье — Подольский колледж имени Никулина.