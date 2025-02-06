Городская универсиада по шахматам и шашкам прошла в Подольске
В Подольске определили лучшие команды на универсиаде по шашкам и шахматам. В соревновании приняли участие более 100 студентов учреждений средне-профессионального и высшего образования.
Состязания прошли в пресс-центре Спортивного комплекса «Труд» в рамках ежегодной универсиады студентов учреждений средне-профессионального и высшего образования. За победу боролись девять команд по шашкам и 10 — по шахматам. Соревнования проводились по швейцарской системе зачета по пять туров. Каждому участнику давалось 10 минут общего времени игры за 1 тур.
В турнире по шашкам приняли участие смешанные команды колледжа «Московия», Многопрофильного колледжа № 1, Подольского колледжа ОП-2, Подольского социально-спортивного колледжа, Российского государственного университета туризма и сервиса, колледжа «Синергия», Технико-экономического колледжа, Московского областного современного колледжа и Московского областного колледжа информации и технологий.
Первое место заняла команда из «Московии», второе — Многопрофильный колледж № 1, а третье — Подольский колледж имени Никулина.
Студенты этих же образовательных учреждений и учащиеся Подольского колледжа ОП-4 сразились за победу в шашках. Победила сборная Московского областного колледжа информации и технологий, второе место заняли студенты Технико-экономического колледжа, а третье — учащиеся Подольского колледжа имени Никулина.
«Обе игры требуют логического мышления, учат воспринимать большие объемы информации. Если вы хотите научиться мыслить и действовать молниеносно, использовать интуицию — выбирайте шашки. А если вам нравится планирование, нужно тренировать память и концентрацию — играйте в шахматы», — сказал представитель комитета по физической культуре и спорту Владимир Панферов.
Судьями соревнований стали тренеры спортивной школы «Пахра» Леонид Гаспаров и Денис Хайруллин.