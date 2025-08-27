Городская конференция педагогов прошла в Дубне

В Дубне прошла ежегодная августовская конференция педагогов. Во время мероприятия обсудили итоги прошлого учебного года и определили задачи на следующей.

В этом году в школы муниципалитета пойдут 7,5 тысяч детей.

«Из них 676 ребят впервые сядут за парты», — сообщила заместитель главы городского округа Дубна Светлана Жаленкова.

Шесть школ в Дубне вошли в зеленую зону Московской области по качеству образования. Еще четыре попали в желтую зону.

С 1 сентября в школе № 9 начнет работать первый математический класс у первоклассников, а в школе № 5 — класс эффективной начальной школы.

«В прошлом учебном году в ходе единого государственного экзамена наши школьники практически по всем предметам показали средний тестовый балл выше, чем в регионе и в стране», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров