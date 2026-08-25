Город авиаторов Жуковский отпраздновал 79-й день рождения
Город авиаторов Жуковский отметил 79-й день рождения праздничными мероприятиями на нескольких площадках. В программе — концерты, детские активности, шестой Детский авиакосмический салон и встречи с представителями авиационной отрасли.
Главная сцена в городском парке стала центром музыкальной программы. Для жителей выступили творческие коллективы, в том числе образцовый хор «Мелодия», исполнивший песни «Подмосковье» и «Жуковский».
«Для нас День города — знаменательный день, и мы очень рады, что нам довелось представить наш коллектив на таком прекрасном мероприятии. Такие выступления заряжают и дают возможность делиться своим творчеством», — рассказала участница хора «Мелодия» Анастасия Татаринцева.
Особое внимание организаторы уделили юным жителям. Для детей подготовили мастер-классы, мультимедийные игры, шоу-программы и встречи с аниматорами.
Одним из главных событий стал шестой Детский авиакосмический салон (ДАКС). Ребята познакомились с космонавтами, пилотами и специалистами авиационной отрасли, а также попробовали свои силы в управлении беспилотными летательными аппаратами.
«Жуковский — это город авиаторов, и наша миссия — сохранить любовь к небу и космосу, чтобы подрастающее поколение мечтало смело и ярко», — отметил участник ДАКС-2026 Илья Норец.
Праздничные площадки работали по всему городу. На улице Маяковского прошла интерактивная программа «Жуковский бизнес», на Молодежной — развлекательное шоу. Глава городского округа Андроник Пак отметил, что ДАКС стал одной из визитных карточек города.
Также в рамках праздника работали волонтерские площадки «Все для победы» и «СОВА», где представили проекты в поддержку участников специальной военной операции.