Сегодня 20:24 Город авиаторов Жуковский отпраздновал 79-й день рождения Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский Подмосковье

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Город авиаторов Жуковский отметил 79-й день рождения праздничными мероприятиями на нескольких площадках. В программе — концерты, детские активности, шестой Детский авиакосмический салон и встречи с представителями авиационной отрасли.

Главная сцена в городском парке стала центром музыкальной программы. Для жителей выступили творческие коллективы, в том числе образцовый хор «Мелодия», исполнивший песни «Подмосковье» и «Жуковский». «Для нас День города — знаменательный день, и мы очень рады, что нам довелось представить наш коллектив на таком прекрасном мероприятии. Такие выступления заряжают и дают возможность делиться своим творчеством», — рассказала участница хора «Мелодия» Анастасия Татаринцева. Особое внимание организаторы уделили юным жителям. Для детей подготовили мастер-классы, мультимедийные игры, шоу-программы и встречи с аниматорами.

Одним из главных событий стал шестой Детский авиакосмический салон (ДАКС). Ребята познакомились с космонавтами, пилотами и специалистами авиационной отрасли, а также попробовали свои силы в управлении беспилотными летательными аппаратами.