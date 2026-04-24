Подмосковная компания представила горные машины на международной выставке

Компания «Гормаш Глобал» представила машины и оборудование для горных работ на выставке World Mining 2026. Производственные мощности компании разместятся в городском округе Солнечногорск Московской области, где сейчас ведется строительство нового промышленного кластера.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что инвестпроект «Гормаш Глобал» — один из крупнейших в регионе. Объем инвестиций в создание промышленного кластера составит 20 миллиардов рублей.

Сейчас активно идет строительный этап проекта, запуск запланирован на 2028 год. Тогда же на рынок выйдет первая продукция предприятия.

Для реализации проекта инвестору предоставлены два земельных участка на льготных условиях — по ставке 1 рубль в год. Проект предусматривает создание производственного комплекса полного цикла, который будет выпускать погрузо-доставочные машины грузоподъемностью до 14 тонн, шахтные самосвалы грузоподъемностью до 45 тонн, буровые установки и вспомогательную технику. После выхода на проектную мощность промышленный кластер сможет производить до 300 единиц техники ежегодно.