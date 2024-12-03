Горящий автомобиль потушили в Шаховской

Работники 297-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали возгорание автомобиля ВАЗ-2107. Инцидент произошел в гаражном кооперативе рабочего поселка Шаховская.
По словам заместителя начальника Юрия Третинникова, сообщение о пожаре поступило ночью в Систему-112 от очевидцев.
«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли по указанному адресу. Подав пожарный ствол на тушение автомобиля, который находился на дороге между гаражами, пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание, не допустив распространение огня на соседние гаражи», — отметил Третинников.
По данным спасателей, пострадавших нет.
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