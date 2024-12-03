Горящий автомобиль потушили в Шаховской

По словам заместителя начальника Юрия Третинникова, сообщение о пожаре поступило ночью в Систему-112 от очевидцев.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли по указанному адресу. Подав пожарный ствол на тушение автомобиля, который находился на дороге между гаражами, пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание, не допустив распространение огня на соседние гаражи», — отметил Третинников.

По данным спасателей, пострадавших нет.