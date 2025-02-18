Горячая линия главного врача в Подмосковье приняла 34 тысячи вызовов с января

В Московской области работает горячая линия главного врача. С начала года на нее позвонили более 34 тысяч раз, что на 13 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. С помощью горячей линии пациенты могут задать вопросы, оставить отзыв или предложение о работе медицинских учреждений.