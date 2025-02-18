Горячая линия главного врача в Подмосковье приняла 34 тысячи вызовов с января

В Московской области работает горячая линия главного врача. С начала года на нее позвонили более 34 тысяч раз, что на 13 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. С помощью горячей линии пациенты могут задать вопросы, оставить отзыв или предложение о работе медицинских учреждений.
«Горячая линия главного врача позволяет нам оперативно реагировать на вопросы и предложения жителей Московской области, а руководителям медучреждений принимать организационные решения», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.
Позвонить можно по телефону 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора нужно ввести добавочный номер своей поликлиники. Его можно найти на сайте медучреждения или на информационных стендах в поликлиниках. Линия работает по будням с 09:00 до 18:00.
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