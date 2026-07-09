Гонки под парусом и великолепные закаты. Как и где отдыхают в Подмосковье

Популярными местами для отдыха в Подмосковье стали Сергиев Посад и Истра

Жители Подмосковья стали чаще отдыхать на турбазах. Отпуск получается максимально комфортным, но при этом обходится дешевле иностранных курортов.

Туроператоры предлагают отправиться на отдых на Иваньковское водохранилище, которое часто называют «Московским морем». На берегу Волги, рядом с Дубной, можно поучаствовать в гонках под парусом, кататься на квадроциклах, заниматься сапсерфингом и провожать на яхте живописные закаты.

Расслабиться туристам помогут йога под открытым небом, тайский массаж и баня. Есть и культурная программ — в 20 километрах от водохранилища находится старинная усадьба князей Гагариных с парком и музеем.

Хорошим местом для отдыха в Подмосковье также считается Истринское водохранилище. На его берегах располагается множество пляжей, отелей и домов отдыха. Любителей природы порадуют хвойные леса и множество мест для рыбалки.

Большим спросом у туристов также пользуется Сергиев Посад. Гости города могут посетить Троице-Сергиеву лавру, холодный источник «Гремячий ключ» и парк «Скитские пруды».