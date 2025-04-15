Гонки «Песочный спринт» пройдут в Люберцах 19 апреля

Открытый турнир по гонкам на квадроциклах и мотоциклах соберет в городском округе более 60 лучших спортсменов из разных городов России. Такие масштабные соревнования пройдут в Люберцах впервые.

На старт турнира, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, выйдут участники из Москвы, Подмосковья, Краснодара, Тамбова, Липецка. Они будут состязаться в формате одиночного спринта. Гонщик, показавший лучшее время, станет победителем.

Трассу для участников гонок подготовили на эндуро-стадионе в деревне Сосновка. Для зрителей будет организована интересная развлекательная программа и фуд-корт.

«Приглашаем всех на „Песочный спринт“! Поддержите участников и почувствуйте атмосферу настоящих мужских гонок!» — обратился к болельщикам руководитель Дирекции спортивных сооружений округа Сергей Стрекаловский.