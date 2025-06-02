Гонки на самокатах прошли в Волоколамске в День защиты детей

Большую развлекательную программу подготовили к Международному дню защиты детей в муниципалитете. Праздничные мероприятия состоялись у Дворца спорта «Лама» и в городском парке.

В гонках на самокатах свое мастерство показали как дети, так и взрослые, которые участвовали в отдельном заезде. Состязания собрали более 70 человек.

Участников и болельщиков перед стартом приветствовала заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Она поздравила всех с праздником и пожелала детям с пользой и удовольствием провести лето.

Победителям соревнований вручили призы, а всем участникам гонок — грамоты и подарки.

На празднике выступали местные творческие коллективы, а команда аниматоров показала яркое шоу мыльных пузырей. Всех юных жителей Волоколамска угостили вкусным мороженым.

Глава муниципалитета Наталья Козлова отметила, что этот день стал настоящим праздником для детей, подарив им незабываемые впечатления.