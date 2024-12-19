Гонка легенд лыжного спорта «Это все еще я» пройдет в Подольске 21 декабря

В Подольске 21 декабря в живописном Дубровицком лесу состоится уникальное спортивное событие — гонка легенд лыжного спорта под названием «Это все еще я». Известные лыжники вновь выйдут на дистанции, чтобы продемонстрировать свое мастерство и вдохновить молодое поколение спортсменов.

Среди почетных гостей мероприятия будут такие знаменитости, как Наталья Коростелева, Наталья Зернова, Александр Завьялов, Ольга Завьялова, Юрий Пегунов, Светлана Нагейкина, Александр Панжинский, Антон Голоцуцков и другие. Комментировать событие будет Андрей Романов, известный ведущий канала «Матч ТВ».

Принять участие в гонке смогут все желающие. Мероприятие носит благотворительный характер: собранные средства будут направлены на поддержку ветеранов спорта в рамках проекта «Это все еще я», чтобы помочь осуществить их мечты.

Организаторы подготовили насыщенную программу. С 9:30 до 10:20 участники смогут получить стартовые номера. В 10:30 состоится торжественное открытие гонки. Первыми на старт в 11:00 выйдут ветераны спорта, которые преодолеют дистанцию в один километр классическим стилем. В 11:30 начнется заезд на три километра свободным стилем, а в 12:00 стартует гонка на пять километров. Завершится мероприятие церемонией награждения победителей и призеров в 12:40, а с 13:00 до 14:00 участники смогут сделать памятные фотографии в специально организованной фотозоне.

Отметим, для удобства участников предусмотрен трансфер от станции МЦД Подольск (выход 1) в 9:00 и 9:50.