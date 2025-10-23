Голутвинский трамвайный переезд отремонтировали в Коломне

Трамвайные пути расположены на одном из самых загруженных участков дорожной сети города — пересечении Окского проспекта и улицы Октябрьской революции. Поэтому работы проводились поэтапно и без остановки транспортного потока.

Директор предприятия «Коломенский трамвай» Руслан Мосолов рассказал, что 15 лет на этом участке назад были уложены резинобетонные плиты для того, чтобы автолюбители беспрепятственно проезжали через трамвайные пути. За эти годы плиты полностью износились, было очень много жалоб от водителей на качество дороги.

В ходе демонтажа путейцы обнаружили довольно серьезный провал грунта под старыми плитами, который необходимо было устранить. Восстанавливая основание для нового резинобетонного покрытия, ремонтной бригаде пришлось приподнять этого участок путей, что позволило выровнять его по всей поверхности. Кроме того, прежде чем приступить к ремонту, на предприятии изучили технологию укладки резинобетонного полотна, ведь преимущественно в Коломне межрельсовое пространство на переездах асфальтируют.

«Нам пришлось покопаться в истории, найти именно тех, кто ранее эти плиты производил, поднять технологию. И фактически данный производитель нам так же, как и ранее, индивидуально изготовил эти плиты, потому что резинобетонный настил должен быть единым массивом», — поделился Руслан Мосолов.

Путейцы смогли завершить ремонт раньше срока — уложились в две недели.

Всего переездов с резинобетонным покрытием в округе четыре, три из них находятся в хорошем состоянии, теперь к ним присоединился и четвертый — в Голутвине. Правда, ремонт здесь в этом году произвели не в полном объеме: из восьми секций сделали только пять. Оставшийся небольшой участок восстановят в следующем году, как только позволят погодные условия.

Более того, предприятие планирует капитально отремонтировать переезд на пересечении проспекта Кирова и улицы Ленина, а также съезд с Октябрьской революции на улицу Спортивную