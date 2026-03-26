Голутвинский пешеходный мост в Коломне закрыли из-за подъема воды

В Коломне закрыли Голутвинский пешеходный мост через Москву-реку. Это сделали из-за сильного подъема воды.

С приходом тепла в некоторых округах Подмосковья началось активное половодье. В части рек к концу марта уровень воды значительно поднялся, из-за чего пришлось перекрыть несколько мостов.

«Будьте внимательны, планируйте свой маршрут заранее. О снятии ограничений и возобновлении движения сообщим дополнительно», — сказали в Минтрансе Подмосковья.

Специалисты держат ситуацию на постоянном контроле. Спасатели мониторят водоемы с использованием дронов. В некоторых случаях специалист распиливают лед, чтобы избежать половодья.