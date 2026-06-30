Голосовой помощник по вопросам ЖКХ обработал еще 138 тысяч звонков в Подмосковье

В Подмосковье продолжают развивать систему голосовых помощников. Робот Женя с начала года обработал 138 тысяч звонков, которые касались вопросов в сфере ЖКХ.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области уточнили, что цифровой ассистент доступен круглосуточно.

Робот Женя умеет отправлять заявки в Единую диспетчерскую службу, переключать звонок на оператора и давать консультации по платежам, счетчикам и работе управляющих компаний.

Кроме того, помощник рассказывает про плановые отключения и аварии, а также перезванивает, чтобы убедиться в решении вопроса.

С января виртуальный ассистент помог создать свыше 72 тысяч заявок в Единую диспетчерскую службу, а также совершил более 112 тысяч обзвонов жителей Подмосковья.

Позвонить роботу можно по номеру 122, добавочный 4.