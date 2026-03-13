Голосовой помощник оформил более 100 заявок на вывоз стройотходов в Подмосковье

С начала 2026 года голосовой помощник «Вывоз стройотходов» обработал свыше двух тысяч звонков и оформил более ста заявок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления Московской области.

Голосовой помощник доступен круглосуточно и готов моментально ответить на звонок. Он может автоматически оформить заявку и подсказать альтернативные способы ее подачи.

Для подачи заявки необходимо позвонить с территории Московской области на номер 122, добавочный 7. После ответа голосового помощника робот начнет задавать уточняющие вопросы, чтобы собрать необходимую информацию. На основе ответов он автоматически оформит заявку.

Подробнее об этой и других практиках искусственного интеллекта в Московской области можно узнать на портале «Цифровой регион» (https://digital.mosreg.ru/). Там же можно подать заявку на пилотирование этих технологий в своей деятельности.

Внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта соответствуют целям национального проекта «Экономика данных» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/ekonomika-dannykh/).