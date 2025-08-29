Голосование за проведение интернета в деревнях началось в Подмосковье

В Подмосковье началось голосование за населенные пункты, где живут от 100 до тысячи человек, в которые в следующем году проведут мобильный интернет. Опрос продлится до 9 ноября.

Отдать голос за деревню или село на портале государственных слуг Московской области имеют возможность граждане России старше 18 лет. Они могут выбрать населенный пункт по месту регистрации.

Позже будет создан список поселений, где в 2026 году появятся базовые станции 2G/4G. Они позволят обеспечить жителей качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья напомнили, что голосование проходит ежегодно.