Голосование за объекты инициативного бюджетирования началось в Солнечногорске

На портале «Добродел» открыли голосование за проекты инициативного бюджетирования, которое будет идти до 1 февраля. Жителям городского округа Солнечногорск предложили поддержать общественно значимые идеи, лучшие из которых воплотят в жизнь при софинансировании из муниципального и регионального бюджетов.

В этом году от городского округа Солнечногорск на голосование вынесли семь инициатив. Все проекты вместе со своими активистами будут поддерживать депутаты местного совета и Мособлдумы.

«Инициативное бюджетирование — это возможность реализовать проект, предложенный гражданами, за счет средств различных финансовых источников. Благодаря активности и неравнодушию жителей, в том числе и на этапе голосования, удается реализовать многие социально-значимые инициативы», — отметил заместитель главы Солнечногорска Эдуард Машковцев.

До 1 февраля жители могут выбрать любые проекты без ограничений по количеству. В числе инициатив — замена ограждения на территории дошкольного отделения № 56 лицея № 8. Также предложен ремонт санузлов в ДДТ «Ритм» в поселке Менделеево.

Кроме того, на голосование вынесли замену оконных блоков в дошкольном отделении № 53 Поваровской СОШ и проведение ремонтных работ в дошкольном отделении № 14 Менделеевской СОШ. Среди инициатив есть и проект по приобретению оборудования, материалов и мебели для учебно-технической базы лицея № 7.

Также жители могут поддержать приобретение оборудования, тренажеров и беспилотных летательных аппаратов для оснащения класса БПЛА в Радумльском лицее-интернате или проект по закупке спортивной экипировки и обуви для спортивной школы № 1 в Солнечногорске».

Выбрать можно неограниченное количество проектов. При голосовании участникам необходимо оставить комментарий, который станет дополнительной поддержкой для выбранных инициатив.