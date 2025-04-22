Голосование за объекты благоустройства в 2026 году началось в Люберцах

В Люберцах началось голосование за объекты, которые жители выберут для благоустройства в 2026 году. На сайте опубликованы шесть территорий, одну из которых приведут в порядок.

Голосование проходит на портале «Госуслуги», сообщил глава городского округа Владимир Волков.

«По федеральной программе „Формирование комфортной городской среды“, входящей в состав нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, ежегодно проводится всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. В этом году оно началось 21 апреля. Жители городского округа Люберцы могут выбрать один из шести объектов», — отметил Волков.

На выбор представлены: сквер «Аллея Мира» на Октябрьском проспекте, набережная Кореневского пруда, Сквер Победы вблизи администрации, береговая линия пруда Шевченко и Каштановая аллея около входа в Томилинский лесопарк.

Владимир Волков добавил, что жители предложили благоустроить еще один объект — Красковский карьер.

Проголосовать можно до 12 июня на федеральном портале. Территория, которая получит наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2026 году в приоритетном порядке.