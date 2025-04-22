Голосование за объекты благоустройства в 2026 году началось в Котельниках

Городской округ Котельники принимает участие во Всероссийском голосовании, которое определит объекты для благоустройства в 2026 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» из нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жителям предложено выбрать между двумя территориями: зоной вокруг пруда у дома № 24 в микрорайоне Силикат и пешеходной зоной на 2-м Покровском проезде.

Если победит проект благоустройства пруда в микрорайоне Силикат, планируется создать комфортное пространство с пешеходными дорожками, малыми архитектурными формами, освещением и озеленением.

В случае выбора пешеходной зоны на 2-м Покровском проезде, там также будет выполнено комплексное благоустройство: обустроят дорожки, установят освещение, ограждения и проведут озеленение.

Напомним, принять участие в голосовании можно до 12 июня. Жители города могут внести свой вклад в развитие комфортной городской среды.